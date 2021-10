«In balia di disagi e chiusure da 4 anni e ora ecco spuntare un altro cantiere»

Serrande abbassate per sempre, negozi in balia dei cantieri, strade chiuse e una rinascita che tarda a decollare. Da quattro anni i commercianti di via Stradella cercano di sopravvivere tra disagi e lavori che sembrano infiniti. La realizzazione del nuovo collegamento ferroviario della Torino-Ceres non ha portato problemi solo in corso Grosseto. Anche qui, tra via Lucento e largo Grosseto, sono molte le attività che chiedono chiarezza. La riapertura del collegamento con Barriera Lanzo – prevista per fine giugno – tarda a palesarsi e in aggiunta da venti giorni c’è da fare i conti con un nuovo buco aperto in prossimità del bar e del negozio “Le Preziose”.

«Nessun operaio»

Una voragine aperta in mezzo alla strada, l’ennesima, all’angolo con via Vische, ha finito per spazientire i commercianti. «Da alcuni giorni – racconta Antonio Ienco, tra i più arrabbiati -, non vedo un solo operaio. Ho chiesto informazioni ai vigili urbani e a Gtt ma nessuno sa dire nulla. Qui non entra più un cliente, non si può andare avanti così. Sono anni che facciamo sacrifici e che paghiamo le tasse». Di ristori, da queste parti, se ne sono visti pochi. Oggi quello che i negozianti vogliono è soltanto poter lavorare. Da quando la linea 11 del Gtt è stata deviata, e la strada chiusa al traffico delle auto, la clientela è diminuita drasticamente. Una ulteriore mazzata è arrivata dal Covid e, ora, dai ritardi delle riaperture. «Di questo passo – continuano -, non riusciremo più a resistere. Ci auguriamo che si intervenga almeno con la rimozione di questo piccolo cantiere davanti ai nostri negozi». Altro problema per i cittadini è quello del traffico. Non un traffico che porta clientela, però. «Al pomeriggio, soprattutto, c’è un grande via vai nelle vie limitrofe. Solo smog e gente in coda. Il commercio, purtroppo, non ne trae assolutamente alcun beneficio».

L’opera

L’opera, commissionata da Regione Piemonte, prevede la realizzazione di un collegamento sotterraneo tramite galleria artificiale tra la ferrovia storica Torino-Ceres e il Passante ferroviario di recente realizzazione, non più direttamente collegabile alla stazione Dora. E che permetterà di interconnettersi con la stazione di Porta Susa. Il centro di Torino sarà quindi collegato dal Passante Ferroviario con l’area nord-ovest della città, l’Allianz Stadium (Juventus Stadium), Venaria Reale, l’aeroporto di Caselle e le Valli di Lanzo. Il progetto prevede inoltre la realizzazione della stazione sotterranea Grosseto, in prossimità di largo Grosseto, che sostituirà l’attuale stazione di Madonna di Campagna non più compresa nel percorso della nuova linea ferroviaria.