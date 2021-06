In 5 minuti 7mila prenotazioni: corsa ai vaccini per gli over 30

Gli obiettivi fissati dal generale Figliuolo in vista dell’autunno, per il Piemonte si traducono da subito nella strategia da definire per il raggiungimento delle 50mila inoculazioni al giorno. A livello popolare l’entusiasmo pare sia cresciuto, ma solo per gli “open days” con cui sarà più facile garantirsi vacanze e libertà in estate. Lo testimonia la manciata di minuti in cui sono andati esauriti 7mila appuntamenti presso il centro vaccinale del Valentino per il weekend di metà giugno, che sarà dedicato agli over 30.Ad annunciare alle Asl i nuovi parametri fissati dalla Regione è stato Alberto Cirio che ha voluto incontrare i vertici delle Asl, appena rinnovati, per sottolineare la necessità di inserire una marcia in più nella corsa alle iniezioni. «Oggi il Piemonte si attesta con efficacia al 90% dell’obiettivo dato dal generale Figliuolo, in piena linea con la media delle altre Regioni d’Italia» avrebbe sottolineato il governatore, parlando di «una buona performance». Ma d’ora in poi bisognerà puntare al 100% e questo sarà formalizzato nel contratto con i direttori delle Asl, che dovranno mantenere le prestazioni al passo con le aziende private e le farmacie, che si aggiungono all’esercito degli hub e dei medici di base. Il termine è fissato «a breve» dalla Regione.

Perché ad accelerare il passo sono anche le polemiche in particolare per il rallentamento degli iscritti oltre 60 anni d’età, assieme con le previsioni per cui il Piemonte faticherà a raggiungere l’immunità di gregge. A Torino città sarebbero almeno 42.306 e poco più di 70mila in provincia a fronte di almeno 228mila ancora da convincere tra gli ultrasessantenni. «Il Piemonte punta sulla lotteria degli “open days” – attacca il capogruppo di Luv in Regione, Marco Grimaldi – ma dovrebbe garantire a tutti una pianificazione del vaccino, invece, sono moltissime le coppie di coetanei conviventi che hanno appuntamenti a distanza di due settimane e in luoghi diversi, alcuni addirittura con prima dose nella seconda metà di agosto».