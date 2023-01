Viveva in Brasile da tempo ed è proprio in una cittadina dello stato dell’Alagoas, Praia do Frances, che ha perso la vita in modo cruento, dopo una lite davanti alla gelateria. Un omicidio immortalato dalle telecamere di sorveglianza della zona.

Fabio Campagnola, 52 anni, imprenditore originario del Monferrato, ha perso la vita in Sudamerica. Da una decina d’anni era proprietario di una gelateria a Marechal Deodoro, era anche socio di un bar nella città di Maceiò.

A far scoppiare la lite chiusa a colpi di pistola, pare, il posizionamento di un carretto di churros. Un uomo che indossa una camicia bianca lo ha freddato, lasciando nello sgomento la moglie e i due figli, il più piccolo di appena sette anni.

IL VIDEO (Attenzione: le immagini che seguono potrebbero urtare la vostra sensibilità)