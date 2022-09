Imballatrice in fiamme a Carmagnola, intervengono i vigili del fuoco

Incendio a causa di un’imballatrice in fiamme. Le squadre dei Vigili del fuoco del distaccamento di Lingotto e quello dei volontari di Carmagnola sono intervenute questa mattina in via Molinasso, una strada della campagna che circonda la cittadina del Torinese. Per un guasto al macchinario agricolo le fiamme si sono sprigionate all’interno del meccanismo per compattare la paglia. Nessuna persona è rimasta coinvolta.