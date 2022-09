Ilkhan e i suoi fratelli: giovani talenti Toro

La linea verde piace e, almeno per il momento, funziona pure. Il Toro, infatti, ha la seconda rosa più giovane di tutta la serie A: l’età media è di 24.2, soltanto il Lecce ne ha di meno con 23.3 anni. In via Arcivescovado provano a guardare al futuro, ma intanto cercano anche di ottenere risultati nell’immediato. E, dopo cinque giornate, il progetto sembra essere sulla strada giusta, con la squadra di Ivan Juric che è la sorpresa del campionato insieme all’Udinese e proprio con i friulani (e con la Roma) condivide il quarto posto, a tre lunghezze dalla vetta.

Contro il Lecce, poi, c’è stata una vera e propria infarcitura di ragazzi: sono partiti titolari due giocatori nati dal 2000 in su, il 2004 Ilkhan – il più giovane esordiente della A quest’anno con 18 anni e 96 giorni – e il 2001 Pellegri, e c’era anche un 1999 come Schuurs. «Si vede la mano del mister, lui ha bisogno un mix tra esperti e giovani perché il suo impatto su di loro è incredibile» ha detto il presidente Urbano Cairo sulla squadra costruita durante l’estate. Intanto, però, si gode i due nuovi gioiellini.

Schuurs in difesa ha già fatto il veterano, Ilkhan in mezzo al campo ha giocato con la tranquillità dei più esperti: 40 anni in due, il Toro può coccolarsi i due gioiellini di proprietà. Perché l’olandese è arrivato a titolo definitivo dall’Ajax, il turco è stato prelevato facendo scattare la clausola da oltre quattro milioni di euro, così i granata provano già a proiettarsi nel futuro. «Ha grande capacità di apprendimento e sta crescendo bene ma diamogli tempo, ha lavorato solo 20 giorni con il mister» i complimenti del patron a Schuurs; «Ha giocato in Turchia partite pesanti e derby importanti, credevamo potesse reggere l’urto ed è un ragazzo che apprende in fretta» ha detto il vice-allenatore Paro su Ilkhan.

Ora il Toro e i suoi giovani saranno attesi da esami più probanti, già a partire da sabato prossimo. E, tornando alla classifica delle rose più giovani della serie A, sarà una sorta di testacoda: il Toro è secondo, l’Inter è ultima con addirittura 27.4 anni di età media. I giovani rampanti proveranno a mettere in difficoltà gli esperti nerazzurri, Juric cerca il primo colpaccio contro una big dopo le belle prestazioni ma gli scarsi risultati di fronte alle prime della classe. La sfida è stata affidata all’arbitro Ayroldi della sezione di Molfetta, l’unico precedente è la recente vittoria in coppa Italia contro la Cremonese l’anno scorso.