Ilary, Totti e gli amori extra: la favola sta finendo male

Come un vaso di Pandora che ogni settimana erutta. La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti, perché ormai è chiaro che indietro nessuno può tornare, si arricchisce sempre di personaggi nuovi, figure di contorno ai due principali attori della nuova saga italiana. Così, negli ultimi giorni finalmente è uscito allo scoperto Cristiano Iovino, il fisicato personal trainer romano indicato come possibile amante della conduttrice tv. Non un’intervista, quelle le concede solo Totti, ma un breve comunicato per far sapere che effettivamente lui e Ilary si conoscono, si sono frequentati come amici e non c’entra nulla con quello che sta succedendo. Come c’entra zero Alessio La Padula, il ballerino lanciato da “Amici” e anche lui indicato come possibile tentazione per Ilary. E come non è vero, dice lui, che Sean Brocca (ex fidanzato giovanile della Blasi) l’abbia accusata di sapere tutto dei tradimenti ed essere rimasta con il marito solo per convenienza. Mancava giusto lo zio di Ilary, e ha parlato pure lui: «Ci è stato insegnato il vero valore e significato di famiglia, di fare quello che è giusto, invece di quello che ci conviene». Insomma, parlano tutti tranne lei che per il momento ha congelato l’intervista a Silvia Toffanin ma ora sa forse di poter negoziare condizioni migliori in tribunale. Perché questa non è solo una storia d’amore che finisce, ma una storia di affari da dividere. Come ha spiegato il Corriere della Sera, sul piatto ci sono milioni di euro, un impero messo in piedi da Totti negli ultimi 20 anni e nel quale sono entrati a vario titolo diversi membri della famiglia Blasi. Loro sono sposati in regime di separazione dei beni e le società personali non si toccano. Ma si va verso una separazione giudiziale, con tempi lunghi e accordi al momento decisamente complicati da trovare, in mezzo alle accuse e recriminazioni reciproche. Uno l’ha detto chiaramente nell’intervista di domenica scorsa, l’altra continua a farlo sapere tramite gli amici: il primo interesse devono essere i tre figli ancora minorenni, Cristian, Chanel e Isabel che diventeranno i padroni di casa della villa romana in cui hanno sempre vissuto.