Ilary, nuova vita: la prima da sola a Sabaudia

Il tempo di rimettere piedi a Roma dopo la breve vacanza in Tanzania e Ilary Blasi non ha voluto modificare i suoi programmi anche se per lei è comunque una prima volta. Perché da quando ha fatto coppia fissa con Francesco Totti, cioè gli ultimi vent’anni, non è passata estate senza andare in vacanza a Sabaudia. La spiaggia della prima volta immortalati dai paparazzi, la spiaggia dove sono stati felice da soli e poi insieme ai tre figli, la villa nella quale trovavano sempre quella pace che a Roma gioco forza non potevano avere.

Lei vuole che sia ancora così ma molti lo hanno interpretato come un chiaro segnale di forza nei confronti del marito. Lo dimostrano anche le immagini che Ilary ha postato su Instagram nelle ultime ore, in perfetta forma con i suoi bikini e con il sorriso.

Di Francesco Totti nessuna traccia a Sabaudia, ovviamente, ma nemmeno a Roma: è come se l’ex capitano della Roma si fosse isolato dal mondo. Gli amici e la famiglia lo aiutano a superare il momento ma anche a non essere assillato dai media.

Lui sta cercando una nuova casa, perché in base alle indiscrezioni emerse dopo la separazione lascerà comunque a Ilary e ai tre figli la villa all’Eur dove hanno vissuto fino ad un mese fa. Ma anche lei sta cercando casa, è questa la novità degli ultimi giorni. Perché riprendere la vita a Roma non sarebbe comunque facile e allora, forse meglio cambiare tutto e trasferirsi a Milano.

Secondo le indiscrezioni, una scelta che avrebbe più significati. Mettere molti chilometri tra lei e il marito ma anche essere più vicina al dentro decisionale Mediaset, su consiglio dell’amica Silvia Toffanin. I beninfomati dicono che Ilary avrebbe già individuato un appartamento un bell’attico nella zona del Bosco Verticale di Milano, la stessa in cui vivono Chiara Ferragni e Fedez.

Secondo La Repubblica quasi 300 metri quadrati, parquet in noce e marmi pregiati, balcone privato, servizi di palestra e portierato. Trattativa riservata, ma già avviata, anche se per ora la sua vita è a Roma.