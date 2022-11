Ilary Blasi, spunta Edoardo… Aspettando la resa dei conti

Ilary Blasi nonostante la separazione non fa vita monastica. Lo sapevamo da tempo, lo dimostrano anche le ultime immagini pubblicate da “Diva e Donna” che ha lanciato un sospetto. Perché a cena con lei e altri amici in un ristorante c’era anche Edoardo, un immobiliarista. Nessuno sa qualcosa in più di lui, ma intanto per il settimanale sarebbe la sua nuova frequentazione. Dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti, che ormai fa coppia fissa con Noemi Bocchi, Ilary ha passato molto tempo con il resto della famiglia e con gli amici (soprattutto al femminile).

E nel caso ci farà sapere lei se questa è una storia ordinaria o speciale, tanto i paparazzi sono lì pronti ad immortalarla. Invece Totti e Noemi non si nascondono più. Vanno fuori a cena insieme come una coppia normale e in fondo lo sono. In più negli ultimi giorni sono andati a vedere un nuovo appartamento, attico e super attico, sempre in zona Roma Nord dove pare certo vogliano trasferirsi, dall’altra parte della città rispetto all’Eur in cui l’ex Pupone ha vissuto fino ad oggi.

Una villa che nelle ultime ore è stata teatro di un altro giallo. Perché come spiega “Il Fatto Quotidiano” Francesco non avrebbe mai restituito alla conduttrice Mediaset le sue carissime e amatissime borse firmate. Piuttosto Ilary le avrebbe trovate nascoste nella Spa della villa in cui continuano a vivere da separati in casa. Una volta forzata la porta, le avrebbe trovate lì dentro, riprendendosele.

A far chiarezza su tutti i beni tanto penserà il tribunale. In ballo ci sono ancora i Rolex di Totti che lei avrebbe fatto sparire, le scarpe di lei che sono state prese in “ostaggio” ma è solo una parte infinitesimale. C’è ad esempio il centro sportivo che porta il nome del campione e del quale Ilary detiene il 90% di quote. Lì lavoravano anche suo padre e il cognato (marito della sorella) che ora rischiano il posto.

Una battaglia legale appena iniziata, che vivrà il suo prossimo capitolo l’11 novembre in aula. In teoria dovrebbero esserci entrambi, convocati con i loro avvocati. Gli orologi sono stimati più di 1 milione di euro, ma quanto vale un divorzio ancora non lo sappiamo.