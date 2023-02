Ilary Blasi e Bastian in Trentino: «Lo ha presentato in famiglia»

Negli ultimi due mesi Ilary Blasi è stata a Zurigo, in un albergo di lusso, e qui per la prima volta è spuntato anche il suo nuovo fidanzato ritratto dal settimanale “Chi”. Poi a Sankt Moritz e c’era di nuovo lui. Così come quando ha passato il Natale in Thailandia e un altro weekend romantico a Parigi, quando è spuntata la sua mano in una foto. Ma per gli haters non era ancora abbastanza e così negli ultimi giorni sono spuntate le tesi più assurde. Compresa quella che Ilary, come era già successo a Pamela Prati, si fosse inventata un compagno e che quindi il misterioso Bastian Muller in realtà fosse il nuovo Mark Caltagirone. Lei comunque è andata avanti per la sua strada e ha deciso di concedersi ancora qualche giorno di relax sulle nevi del Trentino. Lì è stata raggiunta dalla sorella e dal marito insieme ad alcuni amici. Ma soprattutto lì, in campo neutro, è stata la prima occasione ufficiale per fare le presentazioni. Perché Bastian Muller, 36enne imprenditore tedesco erede di una importante famiglia di industriali, esiste davvero. Ilary così lo ha fatto conoscere ufficialmente alla sorella Silvia e al cognato Ivan Peruch. Grazie a lui c’è la testimonianza diretta sulla presenza del nuovo compagno, ritratto in una immagine postata sui social. Piumino nero e occhiali scuri, sorride seduto proprio accanto alla Blasi. E poi un brindisi con tutti gli altri uomini della comitiva di vacanzieri, grandi sorrisi e grandi boccali. Non è ancora chiaro quando sia cominciata la loro storia, anche se i beninformati dicono a cavallo della notizia ufficiale in cui lei e Francesco comunicavano la loro separazione. Non è nemmeno chiaro quali programmi abbiano perché almeno per ora lui continua a vivere a Francoforte e lei lo raggiunge sempre in città diverse mentre Bastian a Roma ancora non si è visto. Chiaro però pensare che la storia ormai sia consolidata. Tutto queste mentre ormai da qualche settimana Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno fatto rientro a Roma e hanno cominciato la loro convivenza nel nuovo attico in zona Nord della Capitale. La villa all’Eur è diventata il regno dei tre figli e così dovrebbe essere quando firmeranno le carte in tribunale.