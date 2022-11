Ilary Blasi come Diletta Leotta: «Nel suo cuore c’è un vichingo»

C’è poco da fare, di questi tempi tra le Vip italiane vanno di moda i tedeschi. Così dopo Diletta Leotta che ormai è diventa inseparabile da Loris Karius, spunta a sorpresa anche il nuovo amore di Ilary Blasi. E questa volta ci sono anche le immagini, quelle che il settimanale “Chi” pubblica in esclusiva da oggi in edicola. Il colpo di spugna sulla storia quasi ventennale con l’ex capitano della Roma ha anche un nome. Perché per ora sappiamo che si tratta di Bastian, un imprenditore tedesco con il quale la conduttrice Mediaset ha trascorso un weekend romantico a Zurigo. La Svizzera è stata quindi l’ultima tappa di un tour itinerante che da metà luglio, quando è stata annunciata la loro separazione con annessi e connessi, ha portato la Blasi in giro per il mondo.

Le vacanze in Tanzania e in Croazia, inframmezzate dal Litorale romano. Poi più di recente il viaggio a New York ma nessuno aveva capito con chi. Ora invece è a Zurigo, la capitale economica della Svizzera anche se in realtà probabilmente tornava comoda ad entrambi (lui vive a Francoforte). Come spiega il settimanale hanno dormito in un hotel di lusso con centro benessere, cercando di rimanere lontani da occhi indiscreti. Dopo la separazione da Totti, a Ilary sono stati attribuiti alcuni flirt presenti e passati, in realtà mai confermati. Quello più clamoroso, con il personal trainer Cristiano Iovino con il quale si sospettava avesse scambiato messaggi di fuoco ancora prima prima della fine del matrimonio e anche il “Corriere della Sera” confermava.

Questa volta invece ci sono le prove fotografiche che non si tratta soltanto di un montaggio giornalistico. Ilary si riconosce bene, lui meno ma d’ora in poi anche Bastian sa di essere nel mirino dei paparazzi e passerà poco perché si scoprano altri dettagli sulla sia vita privata. In attesa che lei faccia il passo definitivo portandolo a Roma.

Intanto il 12 dicembre è prevista una nuova udienza per la vicenda Rolex spariti. Ma forse già prima si arriverà ad un accordo. Ma alla luce degli ultimi sviluppi è possibile che si arrivi ad un accordo anche prima perché ormai è tutto alla luce del sole.