Ilary, adesso tutti la vogliono. Ma lei pensa di fermarsi un po’

La prima volta aveva usato la sua Ferrari e il passaggio di un amico, per coprire le sue tracce, ma comunque i paparazzi lo avevano sorpresa. Coi ha riprovato con il suo maxi scooter, ma anche sotto il casco Francesco Totti è molto riconoscibile e infatti ancora una volta i fotografi erano sotto casa di Noemi Bocchi ad aspettarlo.

Immagini pubblicate di nuovo da “Chi” e che sembrano certificare un nuovo amore in atto. L’ex capitano della Roma ha passato tutta la notte in casa del suo nuovo presunto amore, quasi una fotocopia di Ilary Blasi, e poi è uscito dal portone dopo di lei. Una mossa fatta sperando che i paparazzi seguissero Noemi e non aspettassero lui, ma non ha funzionato. Sembra invece funzionare molto bene tra di loro me questo farebbe innervosire ancora di più la conduttrice Mediaset che invece la settimana scorsa era insieme ai tre figli nella loro villa di Sabaudia.

Dopo il weekend c’è stato il cambio: lei a Roma, Francesco al mare con i figli come avevano pattuito. E senza Noemi che però è stata paparazzata mentre faceva il bagno un paio di chilometri più in là. Come a dire che uno chiama e l’altra risponde.

A rispondere però prossimamente sarà lei, perché secondo Dagospia sono molti a contendersi la presenza di Ilary a settembre, quando tutti i talk show televisivi riprenderanno a macinare. Nei mesi scorsi la Blasi era stata ospite sia a Verissimo dall’amica Silvia Toffanin che a Belve con Francesca Fagnani. E in entrambe le occasioni aveva negati tradimenti, voglia di dare un taglio al suo matrimonio. Oggi che la situazione è radicalmente cambiata, avrà voglia di raccontare tutto pubblicamente? I fan lo sperano, ma c’è chi è pronto a scommettere sul fatto che possa prendersi un anno sabbatico lontano dal mondo della televisione.

Prossimamente però la separazione da Totti arriverà ad uno snodo decisivo, quello dell’accordo sulla divisione dei beni in comune e la gestione dei figli. Almeno fino a settembre, quando cominceranno le scuole, nella villa all’Eur che ha da sempre casa loro continueranno ad abitare i tre figli, con i genitori che si daranno il cambio per stare con loro come ha anticipato “La Repubblica”. Decadrebbero così, almeno per ora, le voci di un prossimo trasferimento della conduttrice a Milano con Cristian, Chanel e Isabel. Ma resta il fatto che lei sarà sempre più spesso impegnata lì per preparare la prossima edizione dell’Isola dei Famosi.