Sette anni dopo la partecipazione ed il terzo posto, Il Volo farà ritorno all’Eurovision, nell’edizione 2022 che si terrà a Torino.

Il trio composto da Gianluca, Ignazio e Piero saranno i super ospiti della seconda semifinale, in programma il 12 maggio al Pala Alpitour. L’annuncio è arrivato nel corso dell’edizione delle 20.30 del TG1.

Seven years after grabbing the bronze medal at #Eurovision – Il Volo are back! 😍🇮🇹https://t.co/gDO2dGO1WI

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) April 27, 2022