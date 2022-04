Il volley apre la crisi, il sindaco presenta le proprie dimissioni

«Sul volley avevo chiesto una condivisione di responsabilità visto che ultimamente è tutto un tiro al piattello al sindaco. È stata presentata solo una proposta, irrealizzabile, su sei. Ora basta» così il sindaco Luca Salvai ha annunciato le sue dimissioni.

Il terremoto politico si è scatenato dopo la commissione consigliare per discutere sul futuro dell’Unionvolley, recentemente promosso in A1, ma privo di un campo regolamentare a Pinerolo. «L’unica proposta fatta è stata quella di prendere un impegno con l’associazione e dargli un campo su cui far giocare la squadra di A1 entro settembre. Una soluzione impraticabile, ma non era una novità. Avevo già detto alla società a gennaio di quest’anno che non era fattibile – aggiunge il sindaco – questo non perché non voglio la pallavolo qui ma perché non posso prendermi un impegno troppo grande per l’anno prossimo». Il primo cittadino accusa i tre consiglieri incaricati di non aver neanche esposto le altre opzioni a cui avrebbero lavorato insieme: «La proposta che hanno esposto è certo affascinante, quella di un campo su modello Chieri, smontabile e rimontabile al Palaghiaccio. Possiamo parlarne, ma comunque non si potrà realizzare in tempi brevi – precisa -. Dobbiamo cercare di tenere tutto insieme. Non c’è solo il volley, certo dobbiamo dare spazio alle loro esigenze ma senza dimenticarci di altre realtà sportive». Dalle minoranze durante la commissione non sono mancate le critiche, soprattutto da parte della consigliera Silvia Lorenzin (Pd), la quale ha definito la Commissione una «cosa inutile» perché «la decisione era già presa». Ma anche la maggioranza è apparsa divisa sulla questione. La giunta tuttavia fa quadrato attorno a Salvai: «Il sindaco e gli assessori hanno tutte le intenzioni di far tornare l’Union Volley a giocare a Pinerolo – scrivono in una nota stampa congiunta -. Qualsiasi soluzione venga approvata dal consiglio comunale ha bisogno di tempi ragionevoli per essere realizzata, poiché deve inserirsi nella programmazione in atto del Comune e tenere in considerazione gli aspetti tecnici, amministrativi e burocratici. La giunta è compatta. Pur condividendo l’entusiasmo per la promozione dell’Union Volley in A1, come già esplicitato dal sindaco, dobbiamo cercare di tenere tutto insieme». La soluzione che il primo cittadino ha presentato insieme alla lettera di dimissioni, è di trovare un accordo a quattro per riportare il volley sul territorio per la stagione 2022/2023: «Si deve trovare un accordo che va in qualche modo finanziato tra Pinerolo, Villafranca (dove le pallavoliste hanno già giocato la scorsa stagione perché il Palazzetto di Pinerolo è troppo basso, ndr), l’Unionvolley e gli sponsor». Tutto in stand by per venti giorni. «Ci dobbiamo fermare un attimo per discuterne internamente. Perché potremmo avere in tutto 15 milioni di euro da investire entro il 2026, se facciamo così li perdiamo».