98.020 nuovi casi di coronavirus a fronte di 1.029.429 tamponi processati (tasso di positività al 9,5%) e 148 morti nelle ultime 24 ore in Italia. Sono i dati forniti dal Ministero della Salute in merito alla diffusione del Covid nel nostro Paese.

Sono 21.871 i guariti in più rispetto a ieri. Aumentano i ricoveri: +40 in terapia intensiva per un totale di 1.185 pazienti in rianimazione e +489 negli altri reparti, per un totale di 10.578 ospedalizzati con sintomi.

