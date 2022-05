Il Villaggio della musica al parco del Valentino: sul palco duecento star

Un vero e proprio villaggio aperto a tutti, gratuito, progettato a misura di giovani e famiglie, dedicato a coloro che voglio vivere l’atmosfera del grande evento internazionale musicale dell’anno. Da sabato scorso, il Parco del Valentino si è trasformato in Eurovision Village. Un “villaggio” aperto dalle 11 a mezzanotte, con oltre 200 testimonial, attivisti e artisti, molti dei quali piemontesi. Domani e sabato si potrà assistere alla semifinale e alla finalissima sui maxi schermi. La musica inizia alle 17.

11 MAGGIO

Oggi, al Villaggio, è il Torino Calling Day. Una vera e propria “chiamata alle arti” per la comunità artistica torinese con Bandakadabra come backing band e una super crew hip hop, con oltre dieci tra i migliori giovani rapper del territorio. Alle 17.05 sale sul palco Fellow, finalista di X Factor 2021, seguito mezz’ora dopo da “Canta Fino a Dieci”, un collettivo di cantautrici unite nello sforzo di affermare uno spazio per le donne nel mondo musicale. Dalle 18.10, Ensi, icona del rap Italiano e bandiera di Torino presenta “Torino State of Mind”, portando sul palco tutte le nuove sensazioni del Rap e dell’Urban targato 011. Ci saranno Axell, Rico Mendossa, Diss Gacha, Cicco Sanchez, Michael Sorriso e molti altri. Alle 19.20 la storica crew Torinese Fighting Soul porterà sul palco una performance di breaking a tema da New York a Torino, per invitare tutti al Redbull BC One Italy Cypher del 21 Maggio. Alle 20.10, dopo una pillola del musicteller Federico Sacchi, si balla con la “fanfara urbana” torinese Bandakadabra, che per l’occasione farà da baking band per i numerosi artisti invitati durante la serata, tra cui il cantautore torinese Bianco e Johnson Righeira (aka Stefano Righi), storico componente del duo dei Righeira che ha letteralmente spopolato negli anni ’80 con hit come “Vamos a la playa” e L’estate sta finendo. Alle 21.15, Erovision slot con Alvan & Ahez (Francia) Subwoofer (Norvegia) Kalush Orchestra (Ucraina). Poi, dalle 22.10 spazio al trio “pop tropicale” Paloma. Gran finale, dalle 22.40, con i Motel Connection: vincitori di numerosi riconoscimenti, tra cui il Disco di Platino per il singolo “Two” fondono un’anima dance, sempre sintonizzata con le avanguardie berlinesi, la house e la techno.

12 MAGGIO

Si parte alle 17.10 con Est-Egò, un progetto musicale nato a Torino nel 2015 che ricrea a livello sonoro dimensioni oniriche e spaziali. Alle 17.55 tocca ai fratelli Ivan e Gabriel Broggini, in arte Sinplus, portabandiera del rock svizzero, seguiti alle 18.10 da Senhit, artista poliedrica, cantante, attrice e performer, nata a Bologna ma cittadina del mondo. Alle 18.25, in attesa della finalissima, l’Eurovision Village si trasforma in un open corner per gli artisti di Eurovision che non si sono ancora esibiti. Poi dalle 19.15 TikTok Extra Stage: performance, sorprese ed emozioni all’Eurovision Fan Village. Dalle 20.30, proiezione della seconda semifinale del festival sui maxi schermi.

13 MAGGIO

È la giornata dedicata alla world music, che si apre alle 17.15 con Kakawa, un progetto musicale esplosivo, ibrido. Un intero mondo sonoro compresso e articolato, dai suoni e canti dei riti iniziatici alle drum machines, dalle percussioni ai synth, dalle chitarre ai campionatori, da sud a nord, dal passato al presente. Alle 17.55, Ore Invictus Band, un recording studio group nata nel 2016 che raggruppa principalmente ragazzi afroitaliani di seconda generazione. Alle 18.50 spazio al cantautore siciliano Alessio Bondì. Poi, dalle 19.10, il palco si infiamma con The Sweet Life Society, Roy Paci, Too Many T’s e John Bringwolves. Dalle 20.30 lo show di Davide Shorty e Beba con backing band The Sweet Life Society. Gran finale (alle 22) con dj Mace accompagnato con alcuni strumenti inediti fatti da corde, acqua, cereali e fibre naturali.

14 MAGGIO

L’ultimo giorno si apre, alle 17.15 con uno spettacolo di teatro, danza e immagini di una terra antica, selvaggia, affascinante, poetica e senza tempo. Tre attori e sei danzatori in scena, immagini di rara bellezza per un intervento della compagnia Opera che da anni declina con varie modalità, teatro e storia. Alle 18 la grande classica, con il Quartetto op. 41 n. 1 di Shuman eseguito da Luca Madeddu, Gaia Sereno, Rebecca Scuderi e Mitja Liboni del Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino. Alle 18.45, in collaborazione con la Compagnia blucinQue va in scena #Estratto4: sul palco si fondono elettronica suonata dal vivo, voce, teatrodanza e acrobatica, per 15 minuti di sospensione e musica. A concludere le attività live dell’Eurovision Village, alle 19.20, I Mack saliranno sul palco per presentare S0NAX, un’installazione, una performance, una sintesi suggestiva tra suono e visual art, una sperimentazione del linguaggio musicale a cavallo tra contaminazioni clubbing e hip hop che ambisce a creare un’armonia multidimensionale travolgente ed ipnotica. Poi, dalle 20.30, la proiezione della finalissima.