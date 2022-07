Il vento è forte, la tenda-gazebo vola via dal grattacielo

Piccolo consiglio: se il vento tira forte, evitate di tenere le vostre tende-gazebo aperte sul balcone. Molto meglio chiuderle e riaprirle quando il tempo lo consente. Altrimenti il rischio è quello di vederle volare via come accade in questo video dove si nota il rivestimento di stoffa, strappato via dai supporti, spiccare il volo dai piani alti di un grattacielo come fosse la vela di una barca spiegata al vento!!