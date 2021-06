Il vaccino arriva nelle farmacie: via libera alle iniezioni in ferie

«Entro la prossima settimana ci si potrà vaccinare anche in farmacia». Non annuncia ancora un giorno per evitare assalti ai banconi, ma non nasconde l’entusiasmo il governatore Alberto Cirio nell’anticipare la chiusura degli accordi con Federfarma, che dovrebbe coinvolgere una rete di 500 farmacie in tutto il Piemonte. «Verrà somministrato soltanto il vaccino Pfizer direttamente dai farmacisti dopo l’anamnesi» conferma il presidente di Federfarma, Massimo Mana. I cittadini potranno recarsi direttamente in farmacia. «Oppure – annuncia Mana – ci si potrà prenotare attraverso il portale della Regione e si verrà automaticamente indirizzati verso la farmacia più vicina a casa». Nel frattempo da Roma, invece, arriva il via libera del generale Figliuolo allo scambio dei vaccinati tra Piemonte e Liguria, con circa 250mila vacanzieri potenziali, molti dei quali potrebbero vedersi iniettato il richiamo o la prima dose nella località di villeggiatura. Figliuolo ha anche annunciato come prossima la partenza delle iniezioni sui più piccoli, sebbene all’inizio del prossimo anno scolastico sarà necessario ancora utilizzare la mascherina insieme ad altre misure per mitigare il rischio contagio. «Ora abbiamo la possibilità di vaccinare i ragazzi dai 12 anni in su, quindi gran parte degli studenti. Non è detto che non arrivino ulteriori autorizzazioni per arrivare ai 6 anni – ha spiegato il commissario per l’emergenza Covid -. Quindi l’architrave del discorso scuola, per riaprirla in massima sicurezza in presenza, è quello della vaccinazione, ma continueremo anche con il tracciamento e il diradamento». Quanto ai “no vax” nessuno dovrà essere discriminato. «Il vaccino è uno dei pilastri della lotta al virus ma per me nessuno mai deve essere discriminato – chiarisce Figliuolo – finché ci sono le leggi che permettono la non obbligatorietà, chi organizza l’attività deve mettere in campo tutto quello che è possibile per rendere sicura la loro permanenza negli istituti scolastici».