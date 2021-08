“A me dispiace vedere una grande squadra come l’Inter in difficoltà“. Lo scrive sul suo profilo Twitter Lapo Elkann, aggiungendo che è “da mediocri festeggiare un momento difficile di un avversario“. “That’s all folks” conclude.

