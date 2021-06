Il turn over di Mancini: «In campo per vincere». Belotti: «Fino in fondo»

Per il primato in classifica e per eguagliare il record di Vittorio Pozzo di 30 risultati utili consecutivi. L’Italia del ct Roberto Mancini, nonostante la qualificazione agli ottavi già ottenuta matematicamente, non ha nessuna intenzione di abbassare la guardia. «Sarà una partita tosta – ha sottolineato subito il commissario tecnico nella conferenza stampa della vigilia di ieri pomeriggio – contro un avversario difficile da affrontare, che ormai da anni veleggia nelle prime posizioni del ranking Fifa. Il Galles ha giocatori molto tecnici e una grande fisicità, come tutte le squadre britanniche». E sulla possibilità di un “biscotto” tra le due compagini, per passare a braccetto, il ct Mancini non ha nessuna esitazione esitazione: «Il “biscotto” è quando due squadre possono ottenere un reciproco vantaggio, passando il turno, senza farsi male – ha sottolineato -. Noi siamo già agli ottavi e anche se sarà una gara dura, per le caratteristiche fisiche e tecniche dell’avversario, dovremo giocare bene, cercando ovviamente di vincere. E’ un problema che non ci riguarda: o andiamo a Londra o ad Amsterdam, non riguarda noi adesso, e giochiamo per vincere una gara difficile visto che è la terza in dieci giorni».

Dopo i due successi nelle prime due sfide di Uefa Euro 2020, con sei gol realizzati e la porta mantenuta inviolata, gli azzurri affronteranno la terza partita in dieci giorni, normale, dunque, per il commissario tecnico pensare a fare delle rotazioni: «Giocando in un periodo così ravvicinato e anche alle 18, con la temperatura che sarà oltre i trenta gradi, avremo bisogno di nuove energie e di alcuni cambi. Quando dico che ho a disposizione 26 titolari, è perché ci credo».

Tra i giocatori che potrebbero partire dal primo minuto domani all’Olimpico c’è anche il capitano del Toro, Andrea Belotti, il “Gallo” che potrebbe così far rifiatare il suo compagno di camera, l’amico sin dai tempi granata Ciro Immobile: «Per ora – è stato il commento dell’attaccante del Torino – non sappiamo chi partirà titolare. Dipende dalle scelte che effettuerà il mister. Quel che è certo è che vestire la maglia azzurra per rappresentare il mio Paese, mi gratifica enormemente, ogni volta, a livello personale. Darò tutto me stesso per regalare una gioia ai tifosi italiani. Questa squadra vuole arrivare fino in fondo e per raggiungere questo obiettivo c’è bisogno dell’aiuto di tutti». Tutti titolari, ma il Gallo, finora, è rimasto impressionato da un calciatore in particolare: «Sicuramente quello che mi ha impressionato più di tutti è Barella – ha detto il numero nove azzurro -, per il suo modo di giocare e per la personalità che mette in campo in tutte le partite. È un giocatore di altissimo livello, che ha fatto un salto di qualità straordinario».