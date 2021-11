Il turismo ad alta quota resiste: «Lo sci è più forte della paura»

L’aumento dei contagi non spaventa gli appassionati della montagna. A pochi giorni dall’avvio della stagione sciistica, le disdette si contano sulle dita di una mano. «La voglia di sciare è più forte della paura del Covid» commenta l’assessore al Turismo di Sauze d’Oulx, Giorgio Giordana e aggiunge: «Con il Green Pass chi viene sulle piste si sente sicuro». A creare qualche preoccupazione è solo la possibilità che il Piemonte passi, nelle prossime settimane, in zona gialla. Anche in questo caso però il lasciapassare verde permetterebbe agli sciatori di tornare in pista. «Chi cerca un alloggio, al momento non lo trova» fa sapere ancora Giordana, che guarda con ottimismo al boom di prenotazioni avvenute in anticipo rispetto alle passate stagioni. «Dopo quasi due anni di “digiuno” ora la voglia di tornare a sciare è altissima» conclude. A prenotare sono soprattutto gli italiani anche a Bardonecchia, dove la stagione turistica può sempre contare sullo “zoccolo duro” delle seconde case. «Abbiamo una richiesta molto alta – assicura Giorgio Montabone, presidente Consorzio Turismo Bardonecchia -. Alcune disdette ci sono state, ma per ora non siamo preoccupanti». A puntare su Bardonecchia sono principalmente i piccoli gruppi famigliari. «Il mercato estero è molto più frenato degli altri anni – sottolinea Montabone -, ma il problema vero potrebbe esserci se passiamo in zona arancione». E’ ottimista anche la presidente del Consorzio Fortur, Serenella Marcuzzo. «Le prenotazioni stanno andando bene e notiamo che sono arrivate in anticipo rispetto al solito». La voglia di neve non si ferma, ma solo chi ha il Green Pass potrà godere delle piste.