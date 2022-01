Il tuffo dalla scogliera è pericoloso: la risacca li trascina in mare

Un trio di ragazzi si diverte a tuffarsi in mare dalla scogliera. Siamo a Kauai, nelle isole Hawaii e la località prescelta per il bagno è il “Queen’s Bath“, un posto decisamente pericoloso, dal momento che la risacca spesso riempie l’insenatura e le onde sormontano e spazzano la stessa scogliera. I ragazzi, tuttavia, scelgono di tuffarsi lo stesso in una sorta di sfida alla natura che la gente del posto ha etichettato come “shoot the ball“. Il finale però è diverso: i tre temerari …vengono letteralmente trascinati in mare dalla risacca e solo con molta difficoltà riguadagnare l’asciutto!!