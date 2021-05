Il truffatore Ronaldo tra nozze e bellavita con i soldi dei clienti

Un matrimonio da favola in una delle ville più lussuose di Rio de Janeiro, con foto ricordo che lo immortalano, vestito da sposo, su divani bianchi di pelle circondato da vasi di cristallo con rose gialle. Immagini che Ronaldo Ramos Fernandes – l’uomo che a Torino ha truffato decine di clienti quando era titolare della Conexao viaggi di via San Paolo – ha pubblicato sui social con un profilo falso, dopo essere sparito dalla nostra città nel dicembre 2018, con i soldi sottratti alle vittime. Ronaldo era scomparso dopo aver lasciato a Torino l’inconsapevole moglie e una bambina piccola. Da allora è ricercato. Si sarebbe sposato, in giro per il mondo, altre due volte, facendo la bella vita. Gli ultimi biglietti falsi per il Brasile, rifilati a clienti che da Torino volevano partire per il Sud America, erano stati stampati nel dicembre 2018. La prima truffa risaliva al mese di luglio dello stesso anno. La scorsa settimana al Palagiustizia di Torino si è aperto il processo a carico del truffatore, che è stato subito rinviato di un anno perché l’imputato era irreperibile: in effetti Ronaldo non ha mai ricevuto notifiche, non sa (in teoria) di essere indagato, essendo scomparso immediatamente dopo aver commesso l’ultimo colpo.

Alcuni dei suoi ex clienti truffati, dopo aver sporto denunce a polizia e carabinieri, hanno provato ad attivare ricerche muovendo contatti a Rio de Janeiro. E proprio qui Ronaldo è stato riconosciuto, al matrimonio da mille e una notte alla Maison Paineiras, la più sofisticata villa neoclassica di Rio, scelta dagli uomini più ricchi del Brasile per ricevimenti e cerimonie da 350 invitati. La Polícia civil si è subito allertata – alcuni truffati avevano sporto denuncia sia in Italia che in Brasile – ed è andata a identificare di persona l’uomo, a Rio. Le autorità brasiliane però non hanno potuto arrestare Ronaldo, perché dall’Italia non era stato emesso un mandato di cattura internazionale. Nei casi di truffa non aggravata, il nostro codice non prevede l’applicazione di misure di custodia cautelare. Si riducono quindi, in casi del genere, le possibilità che l’Italia possa chiedere un mandato d’arresto internazionale, cosa che invece si fa per reati più gravi.

In ogni caso, la polizia torinese non ha mai smesso di cercare Fernandes nell’abitazione in cui viveva, fino al 2018, con la moglie poi abbandonata. E gli agenti del commissariato San Secondo, coordinati dal pm Valerio Longi, non mollano il caso.

Anche i clienti truffati resistono: comunicando via chat e mantenendo i contatti con la polizia brasiliana. Ora si sospetta che Ronaldo, dopo aver divorziato in Brasile, sia nuovamente partito per rifarsi una vita altrove. La policia civil ha trovato un biglietto aereo a suo nome, comprato nell’aprile 2019, con partenza da Rio e destinazione Milano. Si sospetta che il truffatore non sia mai arrivato in Italia, e che sia sceso in un’altra città europea, durante lo scalo, per fare perdere le sue tracce e per costruirsi una nuova vita con un’altra donna.