Il Toro va ko contro il Nizza. Fermati diciassette ultrà

La serie di amichevoli estive del Toro si è conclusa come era iniziata, con una sconfitta. Il Nizza batte di misura i ragazzi di Juric con una rete di Stengs nel finale, i granata però non sfigurano contro la quinta forza della scorsa Ligue 1 e contro una formazione che già nel prossimo weekend inizierà il campionato. Sulle tribune dell’Allianz Riviera non c’è il presidente Urbano Cairo, mentre sono presenti tutti gli altri dirigenti: a seguire la squadra, infatti, ci sono il dt Vagnati, il collaboratore dell’area tecnica Moretti, il direttore operativo Barile e il capo osservatori Specchia. Il problema, però, è che Juric continua a perdere pezzi: in difesa, infatti, la coperta si è fatta cortissima. Buongiorno è indisponibile e Djidji ha qualche acciacco, all’Allianz Riviera si fermano pure Zima e Izzo: il primo si fa male alla spalla destra, il secondo accusa un guaio muscolare. Così il tecnico, ammonito per proteste a metà primo tempo, si ritrova a schierare un terzetto Bayeye-Adopo-Rodriguez, mentre in settimana si proverà a recuperare qualcuno. Il primo tempo, però, lascia la sensazione di un Toro solido e difficile da perforare in difesa, ma in fase offensiva continuano a mancare fantasia e cinismo. Juric rimescola le carte tra i pali e Vanja si fa trovare pronto nell’unica conclusione in porta del Nizza, in attacco Sanabria appare in grande difficoltà e il pericolo più importante è creato da Ricci, il quale non inquadra lo specchio da ottima posizione. Nella ripresa il Toro riesce ad aumentare la propria pericolosità offensiva: Singo prima e Radonjic poi impegnano Bulka, sempre attento nelle respinte con i pugni. E nel momento migliore dei granata, il Nizza colpisce con Ilie e Stengs, bravi a costruire la rete del vantaggio sfruttando un’amnesia generale del pacchetto arretrato di Juric. E da via Arcivescovado stanno spingendo per arrivare a Miranchuk dell’Atalanta, fantasista russo classe 1995. Intanto Lukic è tornato sull’episodio Juric-Vagnati: «Non posso commentare, sono cose che succedono ovunque e noi dobbiamo guardare avanti con positività». Tensioni tra tifosi alla fine del match. Secondo i giornali francesi sarebbero stati fermati 17 ultrà granata che avrebbero tentato di attaccare i supporter del Nizza.