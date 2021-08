Il Toro va in Olanda: prova senza appello per Milinkovic Savic

Ultimo test per esperimenti e prove generali, poi da domenica prossima non si può più sbagliare. Vale per il Toro, vale per Vanja Milinkovic–Savic: l’esame in Olanda vedrà come principale protagonista proprio l’estremo difensore serbo. Mai impegnato nei test contro i dilettanti Obermais Merano e Brixen, qualche brivido con i piedi contro gli arabi dell’Al Fateh, l’erroraccio in Francia contro il Rennes, è questo il percorso del portiere durante l’estate che potrebbe cambiare definitivamente la sua carriera e la sua avventura in granata.

«Farà il titolare, il suo vice sarà Berisha» l’ormai celebre frase di Ivan Juric per spazzare via tutti i dubbi sulle gerarchie tra i pali. Alle parole, però, è poi susseguito il rendimento sul campo: e anche lo stesso allenatore non è stato particolarmente soddisfatto da quanto ha visto. «Parliamo di un portiere che per struttura fisica e gioco coi piedi è di livello davvero alto, ma in passato non ha lavorato quanto avrebbe dovuto sulla tecnica di base» l’uscita di Juric dopo la trasferta di Rennes che rischia già di rimescolare le carte. Così, Etrit Berisha comincia a scalpitare, consapevole che l’esperienza dall’alto dei suoi 32 anni potrebbe giocare una parte importante nella corsa a portiere titolare del Toro 2021/2022.

Stasera le prime indicazioni arriveranno direttamente dall’AFAS Stadion contro l’Az Alkmaar (calcio d’inizio alle ore 18, diretta streaming su tv.torinofc.it), tra una settimana la decisione definitiva: di certo c’è che, salvo sorprese incredibili da qui alla fine del mercato, Juric potrà scegliere soltanto tra Milinkovic-Savic e Berisha, senza che da via Arcivescovado intervengano sul mercato in entrata.

Intanto, il nuovo responsabile del settore giovanile si è presentato: «Sono orgoglioso di essere venuto in questa grande società, mi sono reso conto in queste settimane di cosa vuol dire far parte di questo club – le parole di Ruggero Ludergnani – e che c’è tanto lavoro da fare: sono convinto che si potranno fare grandi cose». E sui traguardi da raggiungere: «L’obiettivo primario è che vorrei che un domani qualcuno si ricordasse di un lavoro che è stato fatto non solo da me, ma da tutti i miei collaboratori» il sogno rivelato ai microfoni di Torino Channel. E la nuova Primavera si sta formando sul campo di Biella: i torelli proseguono nel loro ritiro a Biella, la preparazione a un’ottantina di chilometri dal capoluogo piemontese. «Stimo Federico, ha fatto un grande percorso a livello di crescita come allenatore – il giudizio di Ludergnani su Coppitelli – e non ho mai avuto nessun dubbio se tenerlo con noi o meno: abbiamo parlato la prima volta mezz’ora e dopo cinque minuti mi aveva già dato le sensazioni giuste e trasmesso la voglia di lavorare in un certo modo».