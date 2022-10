Il Toro torna a vincere in campionato: colpo grosso a Udine nel segno di Pellegri

Colpo grosso del Toro in trasferta: alla Dacia Arena i granata battono 2-1 l’Udinese e tornano a vincere dopo 5 partite senza successi in campionato, dando continuità alla vittoria in Coppa Italia.

MIRANCHUK E VLASIC CON PELLEGRI DAL 1′

Juric schiera i granata con il solito 3-4-2-1: Schuurs, Buongiorno e Zima a difesa della porta di Milinkovic–Savic, poi Lukic e Ricci a centrocampo con Aina e Lazaro sugli esterni. Miranchuk e Vlasic sono i trequartisti con Pellegri unica punta.

APRE OLA AINA, PAREGGIA DEULOFEU

Granata che passano in vantaggio al 14′: Vlasic si libera sulla fascia e serve Miranchuk, il russo si gira e tocca per Ola Aina che arriva in corsa e la piazza all’angolino a Silvestri battuto per l’1-0. Il pari dell’Udinese arriva su clamorosa disattenzione difensiva del Toro: Udogie intercetta un passaggio di Milinkovic-Savic e serve Deulofeu che insacca a porta vuota per l’1-1.

IL GOL PARTITA E’ DI PELLEGRI

Il gol partita arriva nella ripresa: il neo entrato Radonjic imbuca per Pellegri che entra in area e batte di potenza Silvestri per il 2-1. L’assalto finale dei friulani non basta: Milinkovic-Savic si supera nel finale su Beto e riporta a casa i tre punti dopo quattro sconfitte e un pari in campionato nelle ultime cinque.