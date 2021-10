Il Toro ritrova i tre punti: Genoa battuto 3-2 all’Olimpico

Il Torino torna al successo e lo fa davanti al proprio pubblico: all’Olimpico va ko con il risultato di 3-2 il Genoa di Ballardini.

Il primo tempo dei granata è perfetto ed è quello che poi andrà a decidere la partita: apre le marcature Sanabria di testa al 14′ su gran cross di Ansaldi, raddoppia Pobega con un diagonale su assist dell’attaccante paraguaiano, ancora protagonista. Genoa mai in partita.

Nella ripresa il copione sembra lo stesso: Linetty calcia e trova una deviazione che fa terminare il pallone in rete per il 3-0. Gioia che dura poco: l’arbitro, con l’ausilio del VAR, annulla per un fallo sugli sviluppi dell’azione. I rossoblù provano allora a scuotersi: Destro trova il 2-1 e riapre la partita. La richiude però Brekalo al 77′, su assist di Praet: 3-1 e partita che in ghiaccio. Inutile il 3-2 nel finale di Caicedo: gli uomini di Juric respingono l’assalto finale e portano a casa la vittoria.