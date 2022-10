Il Toro ritrova i gol: poker al Cittadella e ottavi di Coppa raggiunti

Il Toro ritrova la vittoria e soprattutto i gol nel martedì sera di sedicesimi di Coppa Italia. I granata hanno battuto 4-0 il Cittadella ottenendo il pass per gli ottavi di finale della competizione nazionale.

Nonostante la gara mettesse di fronte i suoi contro un club di Serie B, Juric non ha sottovalutato la gara: in campo ci vanno i migliori, senza esclusioni di lusso. Schuurs, Buongiorno e Zima sono quindi i tre centrali a difesa della porta di Milinkovic–Savic, Ricci e Lukic a centrocampo con Vojvoda e Singo sugli esterni. Vlasic e Radonjic si schierano sulla trequarti alle spalle di Pellegri, unica punta in assenza dell’infortunato Sanabria.

Il match si sblocca dopo 21′ grazie ad un lampo di Radonjic. Il serbo riceve sulla trequarti da Vlasic e lascia partire una conclusione da fuori che lascia senza scampo il portiere ospite. I granata tengono botta sulle offensive del Cittadella, che resta in partita sfiorando anche il gol, e chiude la pratica nella ripresa con le altre tre reti.

Prima insacca Pellegri: l’ex Genoa e Monaco sfrutta un rimpallo in area per battere Maniero con un gol di rapina in area. Il tris lo firma Schuurs con un grande uno-due con Vojvoda ed un rasoterra preciso all’angolino. Poker e 4-0 finale firmato Zima di testa da corner. Il Toro batte il Cittadella: agli ottavi troverà il Milan.