Il Toro la riprende nel finale: segna Lukic, pari al 90′ con l’Empoli

Finisce in parità il lunch match della nona giornata di Serie A tra Toro ed Empoli. E’ 1-1 all’Olimpico Grande Torino: un gol rocambolesco di Lukic al 90′ riprende i toscani che erano passati in vantaggio grazie ad un gol in rovesciata di Destro.

Assolo granata nel primo tempo, con Vlasic pericoloso in diverse circostanze e respinto da Vicario prima e dal palo poi. All’11’ piccolo spavento per il cartellino rosso mostrato a Sanabria, poi corretto al VAR da Fourneau. Al 27′ Miranchuk segna, ma c’è fuorigioco ad inizio azione. Poco dopo arriva anche la rete di Sanabria, anche questa annullata per off-side.

Nella ripresa entra e segna Mattia Destro, che beffa in rovesciata Milinkovic-Savic al 49′. Toro che la riprende solo alla fine: cross di Karamoh, Vicario respinge e Luperto spazza ma trova sulla traiettoria Lukic che devia il pallone direttamente in porta per l’1-1 finale.