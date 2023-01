Il Toro fa l’impresa: colpo a San Siro in 10 contro 11, Milan eliminato

Clamorosa impresa del Torino a San Siro: i granata battono il Milan ai tempi supplementari, nonostante l’inferiorità numerica, e volano ai quarti di finale di Coppa Italia.

Decide una rete di Michel Adopo al 114′, nel corso del secondo tempo supplementare. Gli uomini di Juric erano rimasti in 10 uomini dal 70′ in poi per l’espulsione di Koffi Djidji, ammonito per la seconda volta per un fallo su Messias.

Il Toro elimina dunque il Milan e ai quarti di finale troverà una tra Fiorentina e Sampdoria, in campo settimana prossima.