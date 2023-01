Il Toro dura un tempo: pari all’Arechi con la Salernitana

Terzo pari consecutivo per il Toro, che allo stadio Arechi dura solo un tempo. Dopo 45′ di dominio i granata di Juric si fanno raggiungere nella ripresa e non riescono poi a tornare in vantaggio. Il match con la Salernitana finisce 1-1.

Tante le occasioni nel primo tempo per gli ospiti, pericoloso soprattutto con i difensori su palle inattive. Grande protagonista il portiere dei campani, Ochoa, con parate decisive. Al 36′ la sblocca Sanabria: traversone di Lazaro e incornata del paraguaiano, che porta avanti il Toro.

Nella ripresa, iniziata con 25 minuti di ritardo per un problema al monitor del VAR, i granata di Juric soffrono la pressione dei padroni di casa soprattutto nei primi minuti. E al 49′, sull’errore in disimpegno di Vojvoda, punisce Vilhena. Ci provano Miranchuk e Rodriguez, ma Ochoa si supera ancora e il risultato non cambia. Finisce 1-1.