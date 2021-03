Il Toro aspetta l’Inter. Nicola: «Voglio vedere una squadra sfacciata»

Nessuna paura, anche se oggi pomeriggio arriverà al Grande Torino un’armata da 62 punti in 24 giornate e da quasi 2.5 gol a partita, oltre ad avere la spinta di sette successi consecutivi. «Dovremo giocare da squadra perché non siamo nelle condizioni di poter regalare qualcosa – ha detto Davide Nicola – e voglio vedere un Toro sfacciato, tosto e che cerchi di ottenere il massimo». Il Covid ha smesso di tormentare i granata, restano ancora ai box Singo e Nkoulou mentre Belotti andrà in panchina. La strada verso il completo recupero, però, non è breve.

Nicola, come stanno i ragazzi recuperati?

«Abbiamo potuto allenarci progressivamente, vogliamo riprendere il ritmo che avevamo: rispetto alla gara contro il Crotone abbiamo avuto una ‘settimana tipo’, ora diventano fondamentali le motivazioni e dobbiamo lavorare con entusiasmo per arrivare dove vogliamo».

Cosa può dire sui singoli?

«Innanzitutto dico che il risultato finale è la somma del contributo di tutti. E ogni singolo giocatore è utile alla causa che giochi dal primo minuto al 60’ o dal 60’ alla fine. Avremo Belotti in più, anche se ha fatto un solo allenamento con noi, e Rincon in meno perché è fuori per squalifica. Sanabria è pronto ma non è un salvatore della patria, Buongiorno è un ragazzo fantastico che ha sempre tanta voglia di imparare e so che posso puntare su di lui, ho grande fiducia in Verdi».

Come si fa a fermare una corazzata come l’Inter?

«È difficile che lascino punti per strada, ma noi ne abbiamo veramente bisogno. Non sono primi per caso, hanno grande qualità e sono guidati da un allenatore (Conte, ndr) che stimo particolarmente: il fatto di confrontarci con la prima della classe deve essere uno stimolo in più per noi. E non è vero che non c’è nulla da perdere, ma è una sfida che rappresenta un’opportunità da sfruttare al meglio».

Come commenta la decisione del Giudice Sportivo di concedere il rinvio della sfida contro la Lazio?

«Non mi occupo di ciò che non mi compete, ci pensano il Giudice Sportivo e la società. Io sono focalizzato soltanto sul mio lavoro e sono concentrato sul campo, non ho altri pensieri in testa».

Oggi giocherete con il lutto al braccio.

«Ci teniamo a ricordare Marino Lombardo: ha costruito molto nella storia del Toro vincendo una Coppa Italia quando non ero ancora nato e uno scudetto quando avevo tre anni. Questi esempi devono fornirci appigli e valori per la strada da seguire».