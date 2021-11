Il Torino coltiva sogni europei, ma per avvicinarsi alla zona che conta della classifica occorre un’inversione di rotta con le big. Dunque, la trasferta dell’Olimpico contro la Roma è un banco di prova importante per i granata. Juric lo sa e affronta la questione nella conferenza stampa della vigilia.

“E’ vero, contro le grandi abbiamo perso spesso nonostante prestazioni positive. Andiamo a Roma per fare punti”. Parole al miele per lo Special One, José Mourinho. “E’ il top dei top”.