Il Torino sconfitto nell’amichevole contro il Rennes per 1-0

Primo impegno di spessore per il Torino, che è sceso in campo in Francia con il Rennes, che milita nel massimo campionato francese, la Ligue 1.

Da Santa Cristina in Valgardena, la squadra di Juric è partita per la quarta partita di pre campionato con diversi infortunati, Lyanco, Iago Falque, Baselli e Ben Kone. Formula del 3-4-2-1, con Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Aina, Mandragora, Lukic, Ansaldi; Linetty, Pjaca; Sanabria

I primi 45’ minuti si chiudono con la squadra torinese in svantaggio per 1 a 0, grazie al goal di Terrier al 27esimo che riesce a recuperare un cross dalla destra e sorprendere il numero 1 del Torino. 10 minuti dopo, arrivano le proteste per Juric che viene espulso.

Nei primi minuti del secondo tempo, un Toro più aggressivo cerca subito la rete in tre diverse occasioni, in particolare con Djidji.

Al 18esimo, due sostituzioni per il Torino: Zaza per Sanabria, Verdi per Pjaca; ancora tante occasioni per il Toro per pareggiare ma non riesce l’aggancio, nonostante i sei minuti di recupero.

Finisce quindi 1 a 0 per i padroni di casa del Rennes.