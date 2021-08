Il Torino esce sconfitta all’Arechi contro la Fiorentina

Chiude il sabato della seconda giornata di Serie A, la sfida tra Fiorentina e Torino, due formazioni che cercano la prima vittoria in campionato dopo le sconfitte nel turno di apertura della stagione calcistica.

Avvio positivo della squadra toscana, che sfiora il goal con Milenkovic. Al 13′ si fermano entrambe le squadre per ricordare Davide Astori, commosso l’applauso del pubblico e dei giocatori. Il Torino inizia a carburare e costruire gioco ma è la Fiorentina a segnare il goal del vantaggio con Gonzalez al 41′, rete con cui si chiude il primo tempo.

Il secondo tempo vede nuovamente la Fiorentina andare in rete con Vlahovic che di testa sigla il 2-0. Accorcia poi per i granata Verdi a un minuto dallo scadere dei 90 minuti ma nonostante gli ulteriori 5 minuti di gioco alla squadra di Juric non riesce la rimonta.

Vince la Fiorentina per 2 – 1