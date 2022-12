Il Torino domina, ma con l’Almeria finisce 1-1

Il Torino domina, passa per primo in vantaggio, poi però si fa agguantare nel finale: finisce 1-1 il match amichevole disputato dai granata a Murcia contro gli spagnoli dell’Almeria e preceduto da un minuto di silenzio in memoria di Sinisa Mihajlovic. Torino in campo col 3-4-2-1: tra i pali Milinkovic-Savic, in difesa Djidji, Schuurs e Buongiorno, a centrocampo Lazaro, Adopo, Gineitis e Vojvoda, con Miranchuk e Karamoh alle spalle di Sanabria.

Il risultato si sblocca al 36′: punizione battuta da Lazaro, la retroguardia dell’Almeria non è impeccabile e della situazione approfitta Schuurs per portare in vantaggio il Torino. Nella ripresa, nonostante i cambi di Juric, i granata mantengono il comando delle operazioni senza troppi patemi. Nel finale, però, arriva la rete del definitivo 1-1 dell‘Almeria, autore Ramazani, che sa di beffa per il Toro.