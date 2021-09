Il torinese Simo Veludo trionfa al Festival di Castrocaro

La 64esima edizione del Festival di Castrocaro è stata vinta da Simone Veludo in arte Simo Veludo (26enne di Moncalieri, Torino) che dunque si è aggiudicato la finalissima andata in onda martedì 7 settembre in prima serata su Rai 2 e in simulcast su Rai Radio 2.

Adesso per Veludo, che ha trionfato con il brano ‘Mutande’, c’è un’altra bella sfida, perché con il successo di Castrocaro è ammesso di diritto all’Audizione dal vivo del 72° Festival della Canzone Italiana nella sezione ‘Sanremo Giovani’.

Condotto da Paola Perego, con la partecipazione di Valeria Graci, quello che può essere definito come il primo talent della musica italiana ha visto ‘affrontarsi’ otto giovani musicisti che hanno regalato momenti davvero emozionanti e che hanno goduto anche dei complimenti a fine puntata della giuria composta da Ermal Meta, Margherita Vicario, Boosta dei Subsonica e Noemi. Sul palco, durante le premiazioni (sempre rispettando i protocolli sanitari per via del Coronavirus), anche la Sindaca di Castrocaro Terme e Terra del Sole Marianna Tonellato e l’Amministratore Delegato LongLife Formula S.r.l., la dott.ssa Lucia Magnani.

Ma alla fine, sommando i loro giudizi e quelli degli esperti di Rai Radio 2 e il pubblico attraverso gli ascolti in streaming sulla piattaforma TIMMUSIC, la vittoria è andata a Simo Veludo.

Per la cronaca, in seconda e terza posizione si sono classificati rispettivamente Camilla Giorgia Bernabò in arte Sintesi (la 17enne di Camaiore, ma residente a Pietrasanta, nel lucchese, ha presentato il brano ‘Astronauta’) e Antonio Meleddu in arte Bandito (19enne di Sassari) che si è anche aggiudicato il “Premio Siae per la migliore performance” con il testo ‘Romantico cronico’.

Tutte le iscrizioni dei partecipanti alle selezioni sono state gratuite. Tantissime le richieste arrivate tramite i siti www.festivaldicastrocaro.it e www.festivaldicastrocaro.tv.

La 64esima edizione del Festival di Castrocaro è stata presentata da Arcobaleno Tre in collaborazione con il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole.

(Foto Federico Guberti)