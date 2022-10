Il torinese Bagnaia vince in Malesia, ma Quartararo (3°) tiene aperto il Mondiale

Tutto rinviato all’ultima gara: il torinese Pecco Bagnaia vince il Gran Premio della Malesia ma Fabio Quartararo, con il suo terzo posto, tiene ancora aperto il discorso per il Mondiale, ora rinviato a Valencia.

BAGNAIA, ORA BASTANO DUE PUNTI A VALENCIA

Il pilota della Ducati allunga dunque a +23 sul francese della Yamaha: il 6 novembre in Spagna gli basterà che Quartararo non vinca l’ultima prova stagionale o, nel caso ciò accada, chiudere almeno 14esimo al traguardo.

BASTIANINI 2°, ACCORCIA SU ESPARGARO

Seconda piazza per Enea Bastianini, che aggancia Aleix Espargaro (solo 11°) al terzo posto in classifica mondiale. Bene anche Marco Bezzecchi, quarto al traguardo. L’altro italiano della Yamaha, Franco Morbidelli, è 10°. Ritiro per Luca Marini.