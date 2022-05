Festa italiana al Mugello: il torinese Pecco Bagnaia su Ducati vince il Gran Premio d’Italia, battendo in uno sprint finale il leader del mondiale Quartararo.

Terza posizione per Espargarò. Delusione per Bastianini, caduto mentre era in lotta per la top 5. Quarto Zarco, seguono i due italiani Bezzecchi e Marini. Decima posizione per Marquez.