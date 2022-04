Il torinese Pecco Bagnaia torna a conquistare una pole position in MotoGP. Il pilota della Ducati partirà davanti a tutti a Jerez, nel Gran Premio di Spagna.

Seconda posizione per Quartararo, terzo Espargarò su Aprilia. In seconda fila l’altra Ducati di Miller e Marquez. Caduta per Bastianini, che partirà 11°.