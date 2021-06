Il top degli altri

«Essere superstiziosi è da ignoranti, ma non esserlo porta male»

Eduardo De Filippo

Napoli

Si racconta che Ferdinando I di Borbone, convinto che il canonico De Jorio fosse un potente jettatore, si rifiutò sempre di riceverlo. Il 3 gennaio del 1825, dovendo presentargli un manoscritto, il prelato riuscì a incontrarlo per pochi minuti.

Il sovrano, che per tutto il tempo strinse nervoso un cornetto di corallo nella mano, morì il mattino dopo per un colpo apoplettico.

Altre cose

Abbiamo anche appreso: che Federico Chiesa ha studiato alla scuola americana di Firenze e parla benissimo l’inglese; che lo storico Hotel Cristallo di Cortina d’Ampezzo è stato acquistato da Attestor Capital, un gigantesco fondo di investimenti internazionale britannico; che Beppe Grillo, incoronatosi «Elevato», ha concesso al ministro per la Transizione ecologica, Roberto Cingolani, l’appellativo «Supremo»; che Emmanuel Carrère ha scoperto la meditazione Vipassana nel 2011 quando era in India per scrivere Limonov; che Giorgio Armani venti giorni fa è scivolato uscendo da un cinema e si è rotto l’omero; che Andavo a cento all’ora di Gianni Morandi era stata arrangiata da Ennio Morricone; che a Yulin, in Cina, festeggiano il solstizio d’estate catturando cani, chiudendoli in gabbia, squartandoli, e buttandoli in pentola.

Amori

Peter Marshall, 59 anni, di Holyoke, in Massachusetts, malato di Alzheimer e demenza precoce, una sera d’inverno dello scorso anno, mentre stava guardando la cerimonia di uno sposalizio in tv, si voltò verso la moglie Lisa, con cui era felicemente sposato da dodici anni, e le chiese: «Cara, mi vuoi sposare?». La mattina dopo lui aveva dimenticato tutto, ma la figliastra Sarah, avuta da Lisa da un precedente matrimonio, proprietaria di un’agenzia che organizza matrimoni, decise di organizzare una nuova cerimonia di nozze. Così, i due sposi si ritrovarono insieme ai cinque figli e ad alcuni amici nei locali del municipio di Holyoke, il giudice di pace raccolse il «sì» che rinnovava i voti coniugali. Sarah accompagnò la mamma in vestito bianco fino al podio, e lì Peter la baciò davanti agli ospiti, ognuno con il volto solcato dalle lacrime.

Pompetti, Mess

«Oggi le condizioni di Peter sono precarie, presto Lisa dovrà portarlo in un centro specializzato per l’assistenza di malati terminali. Prima di quella data i due sono però riusciti a celebrare la promessa di fedeltà eterna, e a ballare un’ultima volta insieme. Lisa ricorda ancora una delle prime volte dopo la diagnosi che insieme hanno ballato con il pezzo preferito di Peter: Brown eyed girl di Van Morrison, e il marito le ha sussurrato all’orecchio: “grazie per essere restata”».

•

«Carl Nassib dei Las Vegas Raiders è il primo giocatore attivo della National Football Association a fare coming-out. Nassib ha annunciato di essere gay e di “averlo voluto dichiarare giù da tempo. Ora mi sento a mio agio a farlo”. Il 28enne è alla sua sesta stagione nella Nfl e alla seconda nei Raiders. “Mi auguro che un un giorno video come questi e tutto il processo del coming out non siano più necessari”, aggiunge»

Ansa

A Barcellona ci sono imprese che per colmare il divario di genere sui pedali ha pensato di introdurre un piccolo bonus in busta paga: le donne che usano la bici guadagnano un 5% in più.

Mercuriali, ItaliaOggi

Racconta Marta Serrano, fondatrice di Mujeres en Movimiento, paladina delle cicliste spagnole: «Le donne hanno una percezione del rischio superiore, anche perché tendono a subire più violenze in strada: per esempio gli automobilisti se la prendono di più con noi e questo non è bello mentre si pedala. Inoltre le donne tendono a spostarsi per accompagnare i figli nelle varie attività, per fare la spesa, e fare questi spostamenti in bici è più complicato e mancano le infrastrutture sicure per farli».

•

«Mille rider sono stati assunti da Just Eat a Milano con il contratto di lavoro del settore della logistica. Il contratto prevede l’applicazione di festività, lavoro straordinario, ferie, malattia, maternità/paternità. La retribuzione: un salario di partenza da 8,50 euro all’ora, più il premio di risultato di 0,25 euro a consegna e l’accantonamento del Tfr».

Leggo

Anteprimanews