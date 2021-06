il top degli altri

Venezia

Qualche settimana fa. Da un lato, la flotta dei «No Grandi Navi», numerosissimi, che agitavano bandiere dei pirati e sparavano fumogeni in aria. Dall’altro, sei imbarcazioni della Trasnbagagli, condotte da muscolosi lavoratori dell’indotto del porto di Venezia, che proliferano attorno alle navi da crociera. In mezzo le moto d’acqua della Polizia, per evitare il contatto fisico

Pietrobelli, Fatto

Milano

A Milano si dice che Amazon voglia comprare Esselunga, ma l’azienda ha smentito

Tag43

Banane

Rocco Siffredi per anni ogni mattina prima di andare sul set ha fatto colazione con un frullato composto da un litro di latte, 5 uova, 2 banane, e proteine in polvere. Oggi ha modificato l’intruglio: 6 albumi d’uovo sodo (il tuorlo è dannoso per il colesterolo), una manciata di mirtilli, una mela, spremuta d’arancia e caffè doppio con noci e mandorle

Costa, Dagospia

Altre cose

Abbiamo anche appreso: che Orhan Pamuk ha conservato ogni singolo foglio di carta su cui ha scritto negli ultimi 45 anni; che l’architetto Daniel Libeskind da bambino suonava la fisarmonica; che Michele Merlo, il cantante di Amici morto di leucemia fulminante, era amico di Francesca Verdini; che il collettivo di giornalisti Lost in Europe dal 1993 cerca di dare un nome e un cognome a tutti i migranti morti nel Mediterraneo; che Roberto Gervaso era legatissimo ai nipoti e li chiamava «i miei teppisti»; che Suor Paola D’Auria, super tifosa laziale, per 12 anni ospite di Quelli che il calcio, è stata nominata Ufficiale al Merito della Repubblica da Mattarella; che il candidato sindaco di Milano del centrodestra Oscar de Montigny è amico di Tara Gandhi, nipote del Mahatma.

Amori

«Due giovani sposi hanno festeggiato la propria storia d’amore di fronte alla comunità di parenti e amici, si sono giurati sostegno e fedeltà e poi “hanno fatto il vento” senza onorare la parcella della fastosa cerimonia. Un conto da 13mila euro per la cornice di Villa Vergine, una bella dimora settecentesca alle porte di Cutrofiano, in Salento»

Rodano, Fatto

Scrive il Corriere Salentino: «Un banchetto con tanto di torta, dolci, spumante e il pernottamento nella suite in una delle location più suggestive di tutta la provincia di Lecce. Una cena a sbafo, però M.S., lui e F.S., lei, rispettivamente di 38 e 35 anni, entrambi residenti a Taurisano, dovranno ora saldare il conto anche con la giustizia. Il giudice per le indagini preliminari Marcello Rizzo ha infatti disposto un decreto di citazione a giudizio nei confronti della coppia accusata di insolvenza fraudolenta». • Edward Snowden, l’ex contractor della National Security Agency passata ai russi, 37 anni, si è unito in matrimonio alla sua fidanzata storica, l’americana Lindsay Mills, che si è trasferita a Mosca e sei mesi fa hanno avuto un bambino

Maurizi, Fatto

Elisabetta Moro e il marito Marino Niola, una coppia di antropologi napoletani, hanno stilato una tassonomia completa del bacio con risucchio, a ventosa, con morso, a labbra socchiuse, con sfregamento di naso, su genitali e altri luoghi considerati satanici, e delle loro variazioni nel tempo, spaziando dell’era primitiva a quella nostra futuribile, dove il bacio è diventato digitale, tant’è che è possibile monitorarne l’effetto con un elettroencefalografo, collegarlo a un software per trasmetterlo in videochiamata, e persino leccare una lingua di silicone per restituirne l’effetto in remoto

Valensise, Messaggero



Buste paga

«Negli Stati Uniti, per aumentare l’adesione alla campagna vaccinale, sono state organizzate lotterie con premi importanti per chi accettava di immunizzarsi, mentre alcune città hanno previsto un riconoscimento in busta paga per i dipendenti pubblici dopo la seconda dose»

Evangelisti, Mess

Per fare Black Widow Scarlett Johansson ha avuto dalla Marvel 15 milioni di dollari

Pontiggia, Fatto Anteprimanews