Il top degli altri

«Come si fa a non diventare padroni in un paese di servi?»

Benito Mussolini

Vestiti

Lory Del Santo, si presentò all’orale di maturità in tacco 12 e con un vestitino di lino molto sensuale. «I professori fecero scena muta…»

Oggi

Vertici

«Se Putin e Biden hanno deciso di incontrarsi, non lo hanno fatto per manifestare dissenso: desiderio reciproco di entrambi è dare un’immagine positiva e portare a casa qualcosa. Sanno che se il risultato sarà un fiasco totale, il clima internazionale precipiterà e condannerebbero se stessi all’insipienza e all’incapacità. Dare un’immagine di impotenza, non gioverebbe a nessuno dei due. Dichiareranno qualcosa di non impegnativo, come per esempio che cercheranno di incontrarsi in altre circostanze e che manterranno i colloqui tra collaboratori»

Sergio Romano, 91 anni, a Michela A.G. Iaccarino, Fatto

Lino

«È successo tutto per caso. Volevo fare gli in bocca al lupo alla nostra Nazionale di calcio. E ho mandato al capitano Chiellini un video in cui suggerivo ad Immobile, nel caso avesse segnato, di esclamare porca puttena!». Detto fatto. Italia-Turchia, partita inaugurale degli Europei di Calcio, 66esimo minuto. Ciro Immobile segna e urla alle telecamere, davanti alla platea continentale, l’inconsueta esclamazione «pugliesebanfiota ». «Chi avrebbe pensato lo facesse davvero? – ride Lino Banfi – E dopo di lui l’ha fatto anche Insigne. Ora la squadra intera sembra intenzionata a proseguire. Hai visto mai. La finale è l’11 luglio. E io il 9 compio 85 anni»

Scotti, Giornale

Altre cose

Abbiamo anche appreso: che gli ortodossi non hanno il Purgatorio; che Eriksen, a Copenaghen è ricoverato nello stesso ospedale dove curano i reali danesi; che a Milano, negli anni 50, i meridionali erano discriminati, e allora Lino Banfi fingeva di essere veneto; che a Totò fecero tre funerali (uno nella chiesa di Sant’Eugenio a Roma, uno nella Basilica del Carmine a Napoli, e l’ultimo, organizzato da un “guappo” della Sanità, un mese dopo la morte, a corpo già sepolto); che Milly Moratti, moglie di Massimo, a differenza di Letizia è una donna di sinistra; che dall’anno prossimo il coro del Duomo di Ratisbona ammetterà anche le ragazze (i cori saranno due, uno maschile e uno femminile); che a quanto pare l’ex ad di Esselunga, ingegner Sami Kahale, se ne è andato perché era stanco del fatto che Francesco Moncada, il marito di Marina Caprotti, volesse sempre dire la sua su tutto

Buste paga

«Se voi per caso sorridete quando vedete la scritta Euro 2020 – oggi che siamo nel 2021–- sappiate che i manager di Coca-Cola sfoggiano un sorriso a 36 denti: infatti a marzo 2020, quando iniziò la pandemia, i lavori del marketing erano già in pieno sviluppo ed erano già in produzione 10 milioni di lattine con il logo Euro 2020. Se fosse cambiato il logo dell’evento sarebbero dovuto essere eliminate, invece il progetto del packaging è rimasto lo stesso, risparmiando molti soldi»

Boroni, Foglio

Il giro d’affari degli Europei di calcio si attesterà a 1,3 miliardi di euro. Solo con le sponsorizzazioni, nelle casse della Uefa, arriveranno 210 milioni. Quest’anno, tra gli sponsor, oltre ai classici Coca-Cola, Volkswagen, FedEx e Heineken, c’è una nutrita compagine cinese (il produttore di smartphone Vivo, i tv HiSense e la piattaforma di pagamento online Alipay), la grande azienda energetica russa (GazProm) una compagnia area araba (Qatar Airways), aziende digital first (Booking.com, Just Eat) e il media partner che non ti aspetti: TikTok, social network cinese.

Anteprimanews