Il top degli altri

Pagina zero

«Il Partito finge di pagarci, noi fingiamo di lavorare» i contadini dell’Urss

Americani

L’11 Settembre, il crollo delle due torri a New York, ha dimostrato che la popolazione statunitense e le grandi città degli Usa non reggerebbero a un attacco su vasta scala, ma cadrebbero nel caos più incontrollabile. I cinesi glielo hanno rinfacciato con estrema durezza: «Se per 3mila morti alle Twin Towers avete sofferto così, che cosa fareste con milioni di morti in ogni città?»

Piero La Porta, generale, Stilum Curiae, ItaliaOggi

Altre cose

Abbiamo anche appreso: che Coco Chanel era antisemita e fu accusata di collaborazionismo coi nazisti; che Erriyon Knighton, 17 anni e mezzo, di Tampa, Florida, 1 metro e 91 per 77 chili, ha corso i 200 metri in 19“84; che nel video dell’ultima canzone di Loredana Bertè c’è una versione cartoon di Chiara Ferragni; che in Germania è proibito rivelare l’etnia dei protagonisti di fatti di cronaca nera ed è consentito riportare solo le iniziali, o al massimo il nome e non il cognome; che la Coca-Cola ha comprato il 30% delle azioni di Caffè Vergnano e avrà l’esclusiva sulla distribuzione dei suoi prodotti fuori dall’Italia; che la virologa Ilaria Capua è cugina della ex Miss Italia Roberta Capua; che Kim Jong-un è passato da 130 chili a circa un quintale (e secondo l’agenzia di stampa nazionale nordcoreana Yonhap «Alla gente si spezza il cuore nel vedere il nostro rispettato segretario generale così emaciato»).

Amori

«Una volta che a Parigi stavo aspettando il mio amore dei vent’anni che sarebbe arrivata alla Gare de Lyon la sera, uscii di casa per ammazzare il tempo e dunque mi misi a girare per le librerie del Quartiere latino. Mi ero portato i soldi di che pagare il taxi con cui portare la ragazza dalla stazione all’albergo che avevo prenotato. Riuscii a spendere quei soldi nell’acquisto di tre libri, due dei quali non li ho mai letti. Ancor oggi – cinquant’anni dopo – ce l’ho innanzi agli occhi il rimprovero impresso sul volto della fanciulla quando le chiesi di pagarlo lei il taxi»

Mughini, Foglio Anteprimanews