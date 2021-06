Il top degli altri

«Al diavolo la Bellezza!

Datemi la Verità»

Israel Zangwill

Amori

Mswati III, re dello Swaziland (oggi denominato eSwatini) ha 14 mogli e 23 figli. Per contrastare la diffusione dell’Aids, che ha infettato il 37% della popolazione tra i 15 e i 49 anni, ha proibito minigonne, divorzi e rapporti sessuali tra chi ha meno di 24 anni. La cosa è piaciuta molto ai capi tribù che lo sostengono

Guelpa, Giornale

«In via Rovani veniva a cena la Pivano, “in quanto vedova di Ettorino Sottsass, noi avevamo scelto lei e le volevamo bene, in questa cosa dei divorzi che bisogna scegliere da che parte stare. Però era sempre un lamento: aveva la nevrosi dei nevrotici interessanti”»

Paolo Rosselli a Michele Masneri, Foglio

Christian Lindner, leader dei liberali tedeschi, convinto che il 5% dei bambini non sia figlio dell’uomo ritenuto suo padre, ha presentato una proposta di legge che autorizza i mariti a far eseguire un controllo del dna del nascituro a partire dalla dodicesima settimana di gravidanza, quando non è più possibile abortire

Giardina, ItaliaOggi

Buste paga

L’utile 2019 dell’Istituto per le Opere di Religione (Ior) è di 38 milioni, il doppio dei 17,5 milioni registrati nel 2018. Andranno a intaccare il rosso di 53 milioni del bilancio della Santa Sede, che ha comunque raccolto da ordini religiosi, diocesi e dipendenti 5,1 miliardi, di cui 3,4 miliardi di risparmio gestito e custodia titoli. Il patrimonio netto è di 630 milioni C.Mar., Sole

Il manager più pagato al mondo è una donna. Si chiama Lisa Su, ingegnere, 50 anni, originaria di Taiwan, formata al Massachusetts Institute of Technology, ceo dal 2014 di una delle più grandi società americane di semiconduttori, la californiana Advanced Micro Devices (Amd). Guadagna 58,5 milioni di dollari all’anno, 51,5 milioni di euro. Da quando ha preso le redini della società il titolo Amd ha guadagnato in Borsa il 1.900%

Bianchi, ItaliaOggi



Il bond austriaco a cento anni (sarà rimborsato nel 2120), emesso per raccogliere due miliardi, ha ottenuto ordini record per oltre 17,7 miliardi, benché renda meno dell’1% l’anno. «Un investimento del genere è una scommessa sul fatto che l’inflazione rimanga depressa a lungo»

Ma.Mo., Sole