Quello che si dice un…matrimonio rovinato. Guardate cosa succede in questo video: il testimone di nozze inciampa, piombando addosso alla sposa ed al prete (che in quel momento stava officiando il rito nuziale) spedendoli entrambi a mollo in piscina! Il tutto sotto l’occhio vigile della videocamera che non si perde un istante della divertentissima scena!!