Il teorema di Cacciari: «L’emergenza infinita per toglierci la libertà»

«Tutte le competenze che si sono manifestate qui a Torino attorno a questi argomenti devono darsi una forma più solida. Speriamo che qualche spiraglio si apra». Che sia un movimento, magari politico o che si limiti alla stesura di un “manifesto”, un documento aperto contro il Green Pass, ciò che auspica Massimo Cacciari è l’unione di tutte quelle voci da cui il Green Pass viene definito anticostituzionale. Politici, filosofi, sociologi e giuristi, ma anche medici e scienziati che mettano nero su bianco le ragioni di una protesta presente da più di venti settimane in molte piazze d’Italia. E che si sta ricompattando a Torino.

Professore, perché secondo lei è necessario unire le forze di chi è contrario al Green Pass?

«C’è un aspetto politico che riguarda la gestione di questa emergenza e centralizza in termini di decisionismo una fase della vita italiana che, ben oltre il Covid, riguarda le emergenze economiche e sociali o come spenderemo i miliardi del Recovery Plan, ad esempio »

Eppure, viene considerato lo strumento che ha permesso di arginare la pandemia e garantire la salute pubblica…

«Una salute che non è nemmeno troppo difesa. Perché di certo il vaccino sarà servito ma ora siamo in una situazione per cui la metà di quelli che contagiano sono vaccinati, buona parte di quelli in terapia intensiva sono gente che ha avuto il vaccino e anche alcuni morti: vuol dire che questo vaccino ha una efficacia discutibile. Ma già ora si parla di terza dose. Poi si parlerà di cosa? Di un’altra? Quindi, questo Green Pass, se si procede così sarà destinato a diventare un documento permanente per avere accesso a una vita libera»

Lei è vaccinato…

