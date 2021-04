Il tema del piccolo tifoso del Toro emoziona mister Nicola: “Lo leggeremo prima di ogni partita”

Un piccolo ‘grande’ tifoso del Torino. In un tema tutte le emozioni di un bambino che ama il granata, che sogna granata. Parole sincere. Che hanno letteralmente conquistato mister Davide Nicola.

“Caro Luca, ho letto il tuo bellissimo compito in classe e condiviso le tue parole con i ragazzi prima dell’allenamento di oggi: ci hanno emozionato e ne faremo tesoro ogni qualvolta scenderemo in campo – ha scritto l’allenatore del Torino su Facebook -. Questo tuo tema, da oggi, sarà parte del nostro spogliatoio per essere letto da tutti noi prima di ogni partita, a cominciare dalla prossima”.

“Con impegno, determinazione ed entusiasmo lavoriamo ogni giorno per rendere onore ai colori Granata: il nostro più grande desiderio è quello di essere all’altezza dei sogni e delle aspettative di tifosi come te. Grazie per averci ricordato una volta in più quanto grande sia l’orgoglio di rappresentare questo Club. Noi siamo gli interpreti, ma il Torino è della gente. Il Torino, sei tu. Un abbraccio a te, ai tuoi compagni di scuola ed alla tua famiglia. Non smettere mai di sognare” conclude Nicola.