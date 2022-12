Il teatro Isabella andrà a bando: «Non riusciamo più a gestirlo»

La brutta notizia era nell’aria. Alla fine il centro culturale Principessa Isabella di via Verolengo 212 andrà a bando. Una esternalizzazione per il famoso teatro del quartiere Lucento, ormai non più evitabile a causa delle difficoltà della Circoscrizione 5 di farsi carico dei costi di gestione. Basti pensare che l’ultimo dipendente andrà in pensione a giugno del prossimo anno. «Non abbiamo risorse nemmeno per l’ordinaria amministrazione» ha spiegato il coordinatore alla Cultura, Luigi Borelli.

Bando con vincoli

«Faremo un bando a gennaio per affidare a soggetti terzi per la gestione di un teatro – continua Borelli -. In modo che sia davvero funzionante, con una vera rassegna teatrale con un programma ben definito».

Ma non tutto è perduto. Gli appelli delle associazioni, a cominciare dal tavolo culturale, non sono caduti nel vuoto. «Metteremo dei paletti – aggiunge Borelli -. Manterremo vive una serie di opzioni per la Circoscrizione 5 e per le associazioni del territorio che fanno teatro (una sorta di vincolo)».

Le risorse

Un problema, quello della salvaguardia del centro culturale, che ha tenuto banco mercoledì sera nel corso di una commissione convocata in loco alla presenza dell’assessore alla Cultura di Palazzo Civico, Rosanna Purchia. «Se da un lato – spiega la Circoscrizione 5 -, non abbiamo le risorse per mandare avanti il teatro, dall’altro faremo l’impossibile per salvaguardarlo. Cercando di valorizzare il Cts, il tavolo di Lucento e tutte le altre associazioni».

Gli interventi

Vale anche la pena ricordare che nel 2021 sono stati avviati i lavori per il recupero funzionale, l’adeguamento impiantistico e la messa a norma dell’ex asilo Principessa Isabella di via Verolengo per attività socio-culturali. Le azioni, il cui importo complessivo ha sfiorato i 450mila euro, hanno riguardato la realizzazione di un’adeguata compartimentazione antincendio e la fornitura e posa di alcune attrezzature e accessori indispensabili al funzionamento della sala quale spazio polivalente e per le attività di spettacolo.