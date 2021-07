Il talismano Padoin per Allegri, Paulo Dybala “vede” il rinnovo

Un talismano per Massimiliano Allegri. Dopo il rifiuto di Andrea Barzagli (poi assoldato da Dazn come commentatore tecnico) di entrare nel suo staff, l’allenatore di Livorno ha deciso di puntare su un altro ex calciatore della Juventus. «Un graditissimo ritorno nel gruppo della Juve – si leggeva ieri pomeriggio sul sito ufficiale bianconero -. Si tratta di Simone Padoin, che da oggi (ieri, ndr) è ufficialmente parte dello staff tecnico, in qualità di collaboratore. Si diceva, si tratta di un graditissimo ritorno: Padoin ha vestito la maglia bianconera dal 2012 al 2016, vincendo la bellezza di 5 Scudetti, 2 Coppe Italia e 3 Supercoppe Italiane. Adesso inizia una nuova avventura, di nuovo nella famiglia bianconera: bentornato, Simone, e buon lavoro!». Amatissimo dai tifosi bianconeri, tanto da avergli dedicato anche un coro, Padoin veste dunque i panni di collaboratore tecnico.

Intanto, ieri, la società ha svelato la seconda maglia per la stagione 2021/2022: i tifosi, a tal proposito, hanno notato un dettaglio non da poco. Il club bianconero ha messo la seconda divisa in vendita sul suo store ed è balzato subito all’occhio che tra le maglie disponibili, c’è anche Giorgio Chiellini (in Spagna parlano di un interesse da parte del Real Madrid di Carlo Ancelotti), attualmente svincolato. In vendita anche le maglie di calciatori che sono sul mercato, come Mattia De Sciglio (2), Daniele Rugani (24) e Marko Pjaca (20). Assente la maglia di Perin.

Tra i testimonial bianconeri c’è anche Paulo Dybala il cui procuratore, Jorge Antun, sbarcherà sotto la Mole nelle prossime ore per discutere del rinnovo del contratto. L’argentino attualmente guadagna una cifra che si aggira attorno ai 7 milioni di euro. La Juventus è pronta rilanciare e ad arrivare a 10 milioni: prendere o lasciare.