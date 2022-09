Il Suv sbanda e finisce “penzoloni” sul muretto di cinta, a cavallo tra due strade oscillando pericolosamente con la parte anteriore del veicolo che ormai è poggiata sulla carreggiata sottostante, e quella posteriore rimasta sospesa in aria. Una scena grottesca. L’autista tuttavia, non demorde. Pigia il piede sull’acceleratore e, quasi per miracolo… riesce a spostare il mezzo da quella scomoda posizione rimettendosi in moto.